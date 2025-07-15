Ключевые моменты:

Решение по Patriot для Украины будет принято в течение «дней или недель» — СМИ;

На фронте за сутке произошло 185 боевых столкновениях;

За сутки ВСУ уничтожили около 1230 оккупантов, 170 единиц вражеской техники и 11 районов сосредоточения личного состава и техники.

Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом, сообщает Reuters.

Германия предложила купить американские ЗРК Patriot и поставить их в Украину, которая за последние недели подверглась одним из самых сильных российских атак за всю войну.

Выступая в Вашингтоне, Писториус сказал, что переговоры продолжатся на рабочем уровне для окончательного согласования деталей, включая количество пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение.

По его словам, если соглашение будет заключено, первая единица Patriot может быть отправлена в Украину в течение нескольких месяцев.

Генштаб ВСУ: за сутки зафиксировано 185 боев

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. Здесь за сутки наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголово.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.



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