На этот раз враг атаковал самое сердце Одессы – ее исторический центр. Пострадали ряд домов-памятников архитектуры, в том числе отель «Бристоль», банк «Порто-франко», здания музея западного и восточного искусства и филармонии…

«Одесская жизнь» побывала на месте вчерашней атаки и посмотрела, как выглядят сейчас исторические здания, пополнившие печальный список одесских ран.

Окна Одесской филармонии… Видно, что витражи повреждены:

Музей западного и восточного искусства… Не исключено, что это здание пострадало наименее, поскольку ранее было «зашито» листами ДСП. Но в то же время, как заметила наша корреспондент, стекло на балконе немного пострадало:

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Но основной удар взрывная волна нанесла по историческому зданию одесского банка:

В Одесской ОВА опубликовали снятое с дрона видео последствий российской атаки. Его можно посмотреть на Телеграм-канале «Одесской жизни»:

Ликвидация последствий вчерашнего обстрела шла всю ночь, сообщили в одесской мэрии, и продолжается в настоящее время. Работают коммунальные службы. Одесситов призывают быть внимательными на дорогах.

Что касается дорожного движения, то, как убедилась наша корреспондент, улица Бунина для проезда открыта, а на Пушкинской перекрыт наиболее пострадавший вследствие атаки квартал.

И еще немного наших фото:

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