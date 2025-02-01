Одесская филармония после обстрела
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На этот раз враг атаковал самое сердце Одессы – ее исторический центр. Пострадали ряд домов-памятников архитектуры, в том числе отель «Бристоль», банк «Порто-франко», здания музея западного и восточного искусства и филармонии…

«Одесская жизнь» побывала на месте вчерашней атаки и посмотрела, как выглядят сейчас исторические здания, пополнившие печальный список одесских ран.

Окна Одесской филармонии… Видно, что витражи повреждены:

Обстрел Одессы: филармония

Филармония после обстрела-3
Филармония после обстрела
Филармония после обстрела-2
Одесская филармония после обстрела

Музей западного и восточного искусства… Не исключено, что это здание пострадало наименее, поскольку ранее было «зашито» листами ДСП. Но в то же время, как заметила наша корреспондент, стекло на балконе немного пострадало:

Одесский музей после обстрела-2
Одесский музей после обстрела-3
Одесский музей после обстрела
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Но основной удар взрывная волна нанесла по историческому зданию одесского банка:

Банк после обстрела-3
Банк после обстрела-2
Банк после обстрела

В Одесской ОВА опубликовали снятое с дрона видео последствий российской атаки. Его можно посмотреть на Телеграм-канале «Одесской жизни»:

Ликвидация последствий вчерашнего обстрела шла всю ночь, сообщили в одесской мэрии, и продолжается в настоящее время. Работают коммунальные службы. Одесситов призывают быть внимательными на дорогах.

Что касается дорожного движения, то, как убедилась наша корреспондент, улица Бунина для проезда открыта, а на Пушкинской перекрыт наиболее пострадавший вследствие атаки квартал.

И еще немного наших фото:

Центр Одессы после обстрела
Центр Одессы после обстрела-2
Центр Одессы после обстрела-3
Центр Одессы после обстрела-4
Центр Одессы после обстрела-5
Центр Одессы после обстрела-6
Центр Одессы после обстрела-7
Центр Одессы после обстрела-8
Центр Одессы после обстрела-9
Центр Одессы после обстрела-10
Центр Одессы после обстрела-11
Центр Одессы после обстрела-12
Центр Одессы после обстрела-13
Центр Одессы после обстрела-14
Центр Одессы после обстрела-15
Центр Одессы после обстрела-16
Центр Одессы после обстрела-17
Центр Одессы после обстрела-18
Центр Одессы после обстрела-19
Центр Одессы после обстрела-20
Центр Одессы после обстрела-21
Центр Одессы после обстрела-22
Центр Одессы после обстрела-23
Центр Одессы после обстрела-24

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