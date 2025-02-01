Одесская филармония после обстрела
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Про це повідомили сьогодні у пресслужбі мерії міста.

За словами директора Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Івана Ліптуги, внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу значні руйнування, масштаб яких ще не встановлено, у будівлі готелю «Брістоль» – однієї з найвідоміших архітектурних споруд центральної частини міста.

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Крім того, внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали й прилеглі історичні будівлі. Різного ступеня пошкодження отримали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

«Основні пошкодження – вибиті віконні скла та отвори. Серед постраждалих об’єктів два пам’ятники національного значення – це Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучини (вул. Італійська, 19 – ред.), а також два музеї: Музей західного і східного мистецтва та філія Літературного музею, що знаходиться поруч із готелем «Брістоль». Значні пошкодження отримали вітражі та великі вікна у будівлях Союзу архітекторів України та Банку «Порто-Франко», – розповів Ліптуга.

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За його словами, найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа), де вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу на другому поверсі, пошкодила великі вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень.

Одесская филармония после обстрела, выбитые окна
Одесская филармония после обстрела, двери
Одесская филармония после обстрела, дверь
После обстрела, Одесса, 1 февраля 2025
Одесская филармония после обстрела, внутри
Одесская филармония после обстрела

Вплив атаки на стан основних конструкцій ще будуть оцінювати фахівці після додаткового обстеження.

Глава Департаменту культури нагадав, що з 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленою охороною ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року Гаазької конвенції 1954 року «Про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту».

Одесская филармония после обстрела, снаружи
Одесская филармония после обстрела, окна
Одесская филармония после обстрела, фасад
Одесская филармония после обстрела, интерьер
Одесская филармония после обстрела, вход
Одесская филармония после обстрела, разбитые витражи

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 31 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. І майже одразу ж городяни почули серію потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що для обстрілу Одеси російські терористи використали балістичні ракети типу «Іскандер», одна з яких – з касетною бойовою частиною.

На ранок 1 лютого повідомлялось про сім постраждалих.

За повідомленням президента Володимира Зеленського, на момент обстрілу у будівлі готелю перебувала норвезька дипломатична місія.

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Фото пресслужби Одеської міськради

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