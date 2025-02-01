Ночная атака дронами, Одесский район
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О последствиях ночной атаки беспилотников пишет Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Пострадали местные жители: 77-летняя жительница и 9-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.

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В настоящее время прокуратура документирует последствия вооруженной агрессии россиян, начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 января на Юге Украины силы противовоздушной обороны сбили 17 вражеских ударных дронов типа «Shahed» и беспилотников других типов, из них 16 – в Одесской области.

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