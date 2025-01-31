медики на месте взрыва
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Подробности сообщил телеграм-канал “Одесская Жизнь”.

Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, на данный момент известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.

Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. 

На месте продолжают работать экстренные службы.

Также, по сообщению горсовета, коммунальники продолжают ликвидировать последствия обстрела: убирают обломки зданий, разбитые стекла. 

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