Подробности сообщил телеграм-канал “Одесская Жизнь”.
Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, на данный момент известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.
Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Также, по сообщению горсовета, коммунальники продолжают ликвидировать последствия обстрела: убирают обломки зданий, разбитые стекла.
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