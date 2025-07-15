Ключевые моменты:

В течение дня 15 июля в Одессе и области много раз звучал сигнал тревоги;

Вечером этого дня горожане услышали два мощных взрыва;

На месте «прилета» разгорается пожар;

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что сегодняшний день оказался весьма «богатым» на воздушные тревоги для жителей Одессы и области: сначала в акватории Черного моря наблюдали вражеский дрон-разведчик, потом был взлет вражеского МиГа – потенциального носителя авиационных ракет. Также наблюдались выходы баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Но если утром цели «ушли» на Николаевскую область, то во второй половине дня (сигнал тревоги был дан в 18:25) мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики в сторону Одессы-Черноморска. И спустя буквально пару минут горожане услышали два взрыва.

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Сообщается, что на месте «прилета» поднимается дым. Разгорается пожар.

«Теперь уже черный дым на месте пожара после второго прилета! Угроза повторных выходов актуальна…», – пишет один из местных Телеграм-каналов.

И еще в Одессе слышен вой сирен – вероятно, на место «прилета» направляются пожарные машины.

В 18:53 был дан отбой тревоги.

Официальная информация о последствиях этой атаки на момент написания новости отсутствует.

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