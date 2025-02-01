Прогноз погоды в Одессе на 2 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем переходящий в юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 февраля
По Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.
Ветер северо-западный, днем юго-западный 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области днем во время осадков видимость 1-2 км.
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