Ключевые моменты:

В Одессе зафиксировано 37 случаев падения деревьев из-за сильного ветра.

14 аварийных деревьев уже убраны с дорог и тротуаров.

Мэрия призывает одесситов не выходить на улицу без острой необходимости, так как погодные условия будут ухудшаться.

Воскресный день 26 апреля стал серьезным испытанием для коммунальных служб Одессы. Сильный северо-западный ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с, нанес значительный ущерб городскому хозяйству.

Как сообщают в мэрии города, по состоянию на 18:00 стихия повалила 37 деревьев в разных районах города. Аварийные бригады работают непрерывно: 14 упавших деревьев уже оперативно убраны, расчистка остальных участков продолжается.

Городские власти обращаются к одесситам с настоятельной просьбой: ограничить передвижение по городу без крайней необходимости. По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться, поэтому риск падения веток, конструкций и деревьев остается крайне высоким.

Напоминаем, что в городе сохраняется штормовое предупреждение. Будьте бдительны, обходите стороной деревья, рекламные щиты и линии электропередач.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 19:30 известно, что порывами штормового ветра повалены 54 дерева и большие ветви.

Также есть несколько случаев обрыва линий электропередач и уличного освещения.

Городские коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий стихии.

