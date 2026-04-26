Ключевые моменты:
- В Одессе зафиксировано 37 случаев падения деревьев из-за сильного ветра.
- 14 аварийных деревьев уже убраны с дорог и тротуаров.
- Мэрия призывает одесситов не выходить на улицу без острой необходимости, так как погодные условия будут ухудшаться.
Воскресный день 26 апреля стал серьезным испытанием для коммунальных служб Одессы. Сильный северо-западный ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с, нанес значительный ущерб городскому хозяйству.
Как сообщают в мэрии города, по состоянию на 18:00 стихия повалила 37 деревьев в разных районах города. Аварийные бригады работают непрерывно: 14 упавших деревьев уже оперативно убраны, расчистка остальных участков продолжается.
Городские власти обращаются к одесситам с настоятельной просьбой: ограничить передвижение по городу без крайней необходимости. По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться, поэтому риск падения веток, конструкций и деревьев остается крайне высоким.
Напоминаем, что в городе сохраняется штормовое предупреждение. Будьте бдительны, обходите стороной деревья, рекламные щиты и линии электропередач.
По теме: Последствия непогоды: в Одессе задерживается транспорт, а в области срывает крыши (фото).
ОБНОВЛЕНО:
По состоянию на 19:30 известно, что порывами штормового ветра повалены 54 дерева и большие ветви.
Также есть несколько случаев обрыва линий электропередач и уличного освещения.
Городские коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий стихии.
Фото пресс-службы Одесского горсовета