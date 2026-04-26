Ключевые моменты:

Одесса: из-за падения деревьев на контактную сеть задерживаются трамвай №5 и троллейбусы №7, 9, 10.

Маяки: ураган оставил без крыши местный лицей.

Раздельная: мощный ураган сорвал крышу с многоэтажного жилого дома.

Воскресный день, 26 апреля, выдался для Одессы и Одесской области чрезвычайно сложным из-за разгула стихии. Мощный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с привел к серьезным сбоям в работе инфраструктуры.

Одесса: упавшие деревья остановили электротранспорт

По данным одесской мэрии, из-за падения деревьев и веток на контактную сеть временно нарушен график движения городского электротранспорта. Временно задерживаются:

трамвай: № 5;

троллейбусы: №№ 7, 9, 10.

Специалисты уже работают над устранением последствий непогоды и восстановлением движения.

Напомним, в Одессе объявлен желтый уровень опасности. Городские власти призывают жителей быть максимально осторожными: из-за риска падения конструкций и обрыва линий электропередач рекомендуется не выходить на улицу без острой необходимости и не парковать автомобили под деревьями или рекламными щитами.

А еще сегодня Одессу накрыла пылевая буря.

Маяки: без крыши остался лицей

Тем временем в области ситуация еще более критическая. Так, в Маяках сорвало крышу лицея, которую недавно только отремонтировали. Об этом пишут в соцсетях и Телеграм-каналах местные жители.

Раздельная: ветер снес крышу многоэтажки

А в городе Раздельная сильный ураган нанес удар по гражданской инфраструктуре.

Сильный ураган сорвал крышу с многоэтажного жилого дома:

Позже стало известно, что это не единственный пострадавший от непогоды дом.

«Еще кадры последствий сегодняшней непогоды в Раздельной: сильный ветер срывал крыши домов, повредил остановки и местами выбил окна», – информируют горожане в местных пабликах.

Масштабы повреждений уточняются, на месте работают профильные службы.

Также напомним, что утреннее землетрясение в Одесской области стало третьим за прошедшую неделю.