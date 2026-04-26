Ключевые моменты:

Пылевая буря резко ограничила видимость на улицах города.

Ветер усилился до 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Одесская мэрия призывает горожан ограничить передвижение по улицам без острой необходимости.

Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Сегодняшним воскресным днем погода в Одессе резко ухудшилась: город накрыл сильный ветер – по данным синоптиков, его порывы достигают 15-20 метров в секунду.

В этой связи Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности.

Кроме того, в городе началась пылевая буря: по словам очевидцев, порывы ветра подняли в воздух тучи пыли, из-за чего видимость на дорогах и улицах резко снизилась.

В связи с разгулом стихии одесская мэрия настойчиво обращается к жителям и гостям с просьбой быть максимально бдительными и осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице.

Горожан просят неукоснительно соблюдать правила безопасности: из-за сильных порывов ветра сохраняется высокая угроза падения деревьев, веток и обрывов линий электропередач.

Особое внимание просят уделить парковке автотранспорта — не оставляйте свои машины под деревьями, рекламными щитами и линиями электросетей.

Также напомним, что сегодня утром в Одесской области зарегистрировали уже третье за неделю землетрясение.

