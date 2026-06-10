Ключевые моменты:

Из-за надвигающейся грозы жителей Одессы и области просят по возможности оставаться дома.

Шторм в Черном море спровоцировал серьезную минную опасность.

В четверг, 11 июня, в Одессе и области ожидается комфортная погода без обильных осадков, а дневная температура поднимется до +24+26°C в городе и до +29°C по региону.

Водителям стоит быть внимательнее на автодорогах области: ночью и утром ожидается дымка.

Жителей Одесчины предупреждают о грозе

Из-за возможной грозы и предупреждения о непогоде в одесской мэрии просят горожан по возможности оставаться дома, ограничить прогулки и не парковать машины под деревьями или линиями электропередачи.

Кроме того, не стоит забывать о том, что из-за шторма в Черном море резко выросла минная опасность. Волны могут сорвать боеприпасы с якорей и прибить к берегу. Выходить на пляжи сейчас категорически запрещено – в такую погоду мина может сдетонировать в любой момент. Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и сразу звоните по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 11 июня

На завтрашний день, четверг, 11 июня, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°C тепла, днем воздух прогреется до 24-26 °C.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой