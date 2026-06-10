Ключевые моменты:
- Из-за надвигающейся грозы жителей Одессы и области просят по возможности оставаться дома.
- Шторм в Черном море спровоцировал серьезную минную опасность.
- В четверг, 11 июня, в Одессе и области ожидается комфортная погода без обильных осадков, а дневная температура поднимется до +24+26°C в городе и до +29°C по региону.
- Водителям стоит быть внимательнее на автодорогах области: ночью и утром ожидается дымка.
Жителей Одесчины предупреждают о грозе
Из-за возможной грозы и предупреждения о непогоде в одесской мэрии просят горожан по возможности оставаться дома, ограничить прогулки и не парковать машины под деревьями или линиями электропередачи.
Кроме того, не стоит забывать о том, что из-за шторма в Черном море резко выросла минная опасность. Волны могут сорвать боеприпасы с якорей и прибить к берегу. Выходить на пляжи сейчас категорически запрещено – в такую погоду мина может сдетонировать в любой момент. Если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и сразу звоните по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 11 июня
На завтрашний день, четверг, 11 июня, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Существенных осадков не ожидается.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°C тепла, днем воздух прогреется до 24-26 °C.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой