Ключевые моменты:

  • В центре Одессы временно отключат газ из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.
  • Причина – ликвидация аварийной ситуации на сети (Военный спуск, угол переулка Футуристов).
  • Отключение запланировано на 11 июня с 09:00 до 17:30.

Полный список адресов

Жителей центральной части Одессы временно отключат от газоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.

Как сообщили в АО «Одессагаз», отключение связано с ликвидацией аварийной ситуации, возникшей на сети по адресу: Военный спуск (угол переулка Футуристов).

Подача газа будет приостановлена ​​11 июня с 09:00 до 17:30. На время выполнения работ без газоснабжения останутся дома по следующим адресам:

  • Греческая площадь, 3/4, 3/7
  • ул. Дерибасовская, 21
  • ул. Гаванна, 6, 7
  • Военный спуск, 11/13
  • ул. Ланжероновская, 24
  • ул. Кузнечная, 59
  • ул. Нежинская, 77/79
  • ул. Успенская, 93, 95, 115
  • ул. Преображенская, 4, 35, 45
  • ул. Гоголя, 23/1
  • пр-т Украинских Героев, 21
  • пров. Красный, 12, 24
  • пров. Нечипуренко, 5/7
  • пров. Театральный, 8, 9, 10

В коммунальном предприятии просят учесть отключение при планировании дел. Работы планируют завершить в течение одного дня.

Напомним, что газа не будет в трех населенных пунктах под Одессой с 10.00 понедельника, 8 июня, до утра четверга, 11 июня. Под отключение попали село Молодежное, ЖСК Бугово и СТ “Ветеран”.

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