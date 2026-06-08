Ключевые моменты:
- В центре Одессы временно отключат газ из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.
- Причина – ликвидация аварийной ситуации на сети (Военный спуск, угол переулка Футуристов).
- Отключение запланировано на 11 июня с 09:00 до 17:30.
Полный список адресов
Жителей центральной части Одессы временно отключат от газоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.
Как сообщили в АО «Одессагаз», отключение связано с ликвидацией аварийной ситуации, возникшей на сети по адресу: Военный спуск (угол переулка Футуристов).
Подача газа будет приостановлена 11 июня с 09:00 до 17:30. На время выполнения работ без газоснабжения останутся дома по следующим адресам:
- Греческая площадь, 3/4, 3/7
- ул. Дерибасовская, 21
- ул. Гаванна, 6, 7
- Военный спуск, 11/13
- ул. Ланжероновская, 24
- ул. Кузнечная, 59
- ул. Нежинская, 77/79
- ул. Успенская, 93, 95, 115
- ул. Преображенская, 4, 35, 45
- ул. Гоголя, 23/1
- пр-т Украинских Героев, 21
- пров. Красный, 12, 24
- пров. Нечипуренко, 5/7
- пров. Театральный, 8, 9, 10
В коммунальном предприятии просят учесть отключение при планировании дел. Работы планируют завершить в течение одного дня.
Напомним, что газа не будет в трех населенных пунктах под Одессой с 10.00 понедельника, 8 июня, до утра четверга, 11 июня. Под отключение попали село Молодежное, ЖСК Бугово и СТ “Ветеран”.
Вы также можете узнать: В Одессе планируют новую систему водоотведения: что решили после жалоб жителей.