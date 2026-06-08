Ключевые моменты:

В центре Одессы временно отключат газ из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.

Причина – ликвидация аварийной ситуации на сети (Военный спуск, угол переулка Футуристов).

Отключение запланировано на 11 июня с 09:00 до 17:30.

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Жителей центральной части Одессы временно отключат от газоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на газопроводе среднего давления в районе Военного спуска.

Как сообщили в АО «Одессагаз», отключение связано с ликвидацией аварийной ситуации, возникшей на сети по адресу: Военный спуск (угол переулка Футуристов).

Подача газа будет приостановлена ​​11 июня с 09:00 до 17:30. На время выполнения работ без газоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Греческая площадь, 3/4, 3/7

ул. Дерибасовская, 21

ул. Гаванна, 6, 7

Военный спуск, 11/13

ул. Ланжероновская, 24

ул. Кузнечная, 59

ул. Нежинская, 77/79

ул. Успенская, 93, 95, 115

ул. Преображенская, 4, 35, 45

ул. Гоголя, 23/1

пр-т Украинских Героев, 21

пров. Красный, 12, 24

пров. Нечипуренко, 5/7

пров. Театральный, 8, 9, 10

В коммунальном предприятии просят учесть отключение при планировании дел. Работы планируют завершить в течение одного дня.

Напомним, что газа не будет в трех населенных пунктах под Одессой с 10.00 понедельника, 8 июня, до утра четверга, 11 июня. Под отключение попали село Молодежное, ЖСК Бугово и СТ “Ветеран”.

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