В Одесской области энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий шторма.

Количество обесточенных домов в Одессе и области может расти из-за продолжающейся непогоды.

Энергетики призывают соблюдать правила безопасности и держаться подальше от оборванных проводов.

Как сообщили в ДТЭК «Одесские электросети», непогода привела к отключениям света как в Одессе, так и в населенных пунктах области.

«Из-за непогоды уже зафиксированы отключения света в Одессе и области, количество отключений может увеличиваться», – предупреждают в ДТЭК.

Как сообщается, аварийные бригады работают в круглосуточном усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроэнергию в дома жителей.

Энергетики призывают соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным линиям электропередачи и быть осторожными во время непогоды.

