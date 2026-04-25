Ключевые моменты:

После назначения директора без конкурса, горсовет пересматривает руководство и обещает прозрачный отбор.

Игорь Коваль поручил Оксане Термовсесянц (экс-заместитель по хозяйственным вопросам) исполнять обязанности директора к конкурсу.

Формируют Наблюдательный совет, готовят положения о конкурсе по избранию профессионального руководителя с общественным контролем.

Что происходит в зоопарке Одессы

Временный исполняющий обязанности главы Одесского городского совета Игорь Коваль поручил Оксане Термовсесянц исполнять обязанности директора Одесского зоопарка. Добавим, что ранее Оксана работала заместителем директора зоопарка по хозяйственным вопросам.

В целом назначение будет действовать до момента избрания полноценного руководителя Коммунального учреждения «Одесский зоологический парк общегосударственного значения».

Стоит отметить, что в декларации Оксана Термовсесянец отметила совместное с Владимиром Вараницей владение двумя квартирами в Одессе пополам, отдельную квартиру в городе и земельный участок. Она также имеет автомобиль KIA NIRO 2019 года выпуска. Ее доходы включают зарплату в 352,6 тысячи гривен и «поддержку» на 2 тысячи гривен.

Напомним, Игорь Коваль ранее анонсировал подготовку положения о конкурсе и формировании Наблюдательного совета. Цель – выбрать компетентного руководителя, способного эффективно развивать зоопарк с учетом его особенностей.

Кроме того, в горсовете отметили, что весь процесс — от образования Наблюдательного совета до назначения нового директора будет проходить открыто, прозрачно и с привлечением общественности.

