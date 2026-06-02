Ключевые моменты:

В Бессарабии из-за сильных морозов погибло лавандовое поле площадью 4 гектара.

Низкие температуры повредили корневую систему растений, из-за чего кусты высохли.

Будущее фотопроект пока неизвестно, но владельцы пытаются возобновить насаждения.

Катастрофа для владельцев

В селе Васильевка Болградского района на Одесщине из-за неблагоприятных погодных условий погибло лавандовое поле площадью 4 гектара. Владельцы фотолокации Laviana Estate сообщили в своих социальных сетях, что растения не пережили зимние морозы.

По словам владельцев, низкие температуры серьезно повредили корневую систему лаванды. Соответственно, кусты высохли, а поле, которое в течение нескольких лет привлекало туристов и любителей фотосессий, фактически потеряно.

«Для нас это большая потеря, ведь мы вложили в это поле не только средства и труд, но и часть души», — отметили в сообщении.

Добавим, что будущее популярного фотопроекта остается неопределенным. Владельцы рассматривают возможность восстановления насаждений и ищут способы реанимировать лавандовое поле, однако удастся ли вернуть его к жизни пока неизвестно.

Чтобы поддержать хозяйство в сложный период, владельцы поля приступили к распродаже продукции, изготовленной из лаванды.

Напомним, в последние годы лавандовые поля Бессарабии стали популярными туристическими локациями, куда летом приезжали посетители из разных уголков Украины для отдыха и фотосессий. Теперь одна из таких локаций оказалась под угрозой исчезновения из-за погодных катаклизмов.

