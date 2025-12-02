Ключевые моменты:

Дожди не прогнозируются, но ночью и утром будет туман.

Ветер юго-восточный, слабый — до 10 м/с.

Днем температура поднимется до +11°С.

Погода в Одессе 3 декабря 2025

По данным синоптиков, завтра в городе сохранится облачная, но сухая погода. Осадки не ожидаются. Ночью и утром туман может осложнить видимость, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Юго-восточный ветер будет слабым — 5–10 м/с.

Температура воздуха в Одессе:

ночью +6…+8°С;

днем +9…+11°С.

Прогноз погоды по Одесской области

В области также будет облачно и без значительных осадков. Ночью и утром туман, видимость — 200–500 метров. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью +4…+9°С;

днем +7…+12°С.

