Ключевые моменты:
- Сегодня, воскресенье, 19 октября, в Одессе проходят плановые ремонтные работы на электросетях.
- Временные отключения электроэнергии коснутся улиц в ведении Центрального и Северного РЭС.
- Работы продлятся до вечера.
По информации одесской мэрии, без электроснабжения до вечера останутся жители таких адресов:
Центральный РЭС
- Мясоедовская, 13–26;
- Прохоровская, 8–37;
- Юхима Фесенко, 7;
- пер. Банный, 2.
Работы до 19:00.
Северный РЭС
- 1-я Пересыпская, 1.
Работы до 18:00.
- Авангардная, 1–31;
- Высокая, 1–20;
- Дорожная, 1–22;
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71–90А;
- Листяная, 1–13;
- Летняя, 1–41;
- Металлистов, 1–15;
- Мирная, 1–29;
- Неждановой, 1–129;
- Обрывистая, 1–22;
- Озерная, 26–66;
- Осенняя, 1–12;
- Павлодарского, 1–76;
- Профессора Коровицкого, 1–151;
- Светлая, 1–14;
- Станислава Узикова, 1–39;
- Украинская, 1–20;
- Хавкина, 2–74;
- Шполянская, 74–119;
- Ядова, 58;
- пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
- пер. Ковыльный, 1–17;
- пер. Крыжановский, 1–28;
- пер. Неждановой, 1–8;
- пер. Ионы Отаманского, 1–15;
- пер. Марии Станишевской, 1А–21;
- пер. Сумский, 2–28;
- пер. Шахтинский, 1–19;
- пер. Шебелинский, 1–16;
- спуск 2-й Пересыпский, 1–23.
Работы до 20:00.
В то же время об экстренных отключениях электроэнергии на данный момент компания «Укрэнерго» не сообщала. Однако из-за напряженной ситуации в энергосистеме страны после российских обстрелов такие отключения могут быть введены в любое время.