Экономия света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, воскресенье, 19 октября, в Одессе проходят плановые ремонтные работы на электросетях.
  • Временные отключения электроэнергии коснутся улиц в ведении Центрального и Северного РЭС.
  • Работы продлятся до вечера.

По информации одесской мэрии, без электроснабжения до вечера останутся жители таких адресов:

Центральный РЭС

  • Мясоедовская, 13–26;
  • Прохоровская, 8–37;
  • Юхима Фесенко, 7;
  • пер. Банный, 2.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • 1-я Пересыпская, 1.

Работы до 18:00.

  • Авангардная, 1–31;
  • Высокая, 1–20;
  • Дорожная, 1–22;
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71–90А;
  • Листяная, 1–13;
  • Летняя, 1–41;
  • Металлистов, 1–15;
  • Мирная, 1–29;
  • Неждановой, 1–129;
  • Обрывистая, 1–22;
  • Озерная, 26–66;
  • Осенняя, 1–12;
  • Павлодарского, 1–76;
  • Профессора Коровицкого, 1–151;

  • Светлая, 1–14;
  • Станислава Узикова, 1–39;
  • Украинская, 1–20;
  • Хавкина, 2–74;
  • Шполянская, 74–119;
  • Ядова, 58;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1–19;
  • пер. Ковыльный, 1–17;
  • пер. Крыжановский, 1–28;
  • пер. Неждановой, 1–8;
  • пер. Ионы Отаманского, 1–15;
  • пер. Марии Станишевской, 1А–21;
  • пер. Сумский, 2–28;
  • пер. Шахтинский, 1–19;
  • пер. Шебелинский, 1–16;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1–23.

Работы до 20:00.

В то же время об экстренных отключениях электроэнергии на данный момент компания «Укрэнерго» не сообщала. Однако из-за напряженной ситуации в энергосистеме страны после российских обстрелов такие отключения могут быть введены в любое время.

