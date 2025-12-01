Ключевые моменты:
- В Одессе – облачно, без существенных осадков, +7+9°С.
- В области – местами небольшой дождь, +5+10°С.
- Ветер северо-западный 7–12 м/с, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 2 декабря
В Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 декабря
По Одесской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также: У девушки из Болграда погиб муж: как камни вернули её к жизни.
Спросить AI: