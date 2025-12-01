Одесса после осеннего ливня, лужи

Ключевые моменты:

  • В Одессе – облачно, без существенных осадков, +7+9°С.
  • В области – местами небольшой дождь, +5+10°С.
  • Ветер северо-западный 7–12 м/с, видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 2 декабря

В Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 7-9°С тепла.

Напомним, в Одессе начали строить новый бюветный комплекс

Прогноз погоды в Одесской области на 2 декабря

По Одесской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: У девушки из Болграда погиб муж: как камни вернули её к жизни.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме