Ключевые моменты:

В Одессе прогнозируется облачная погода с периодическим небольшим дождем.

Температура воздуха ночью и днем ​​8–10°С тепла.

В Одесской области возможен туман ночью и утром.

Погода в Одессе 4 декабря

В Одессе ожидается пасмурная погода с периодическим слабым дождем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​8-10 ° С тепла.

Читайте также: В Одессе закрыли стихийную свалку, нанесшую ущерб на 1,7 миллиона гривен.

Погода в Одесской области

Облачная погода также будет наблюдаться в Одесской области, местами с небольшими осадками. Ночью и утром возможен туман в некоторых районах. Ветер тоже юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 5-10°С

днем 8-13°С.

Внимание для водителей! На дорогах Одесской области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Социальные маршруты в Одессе: схемы и расписания движения бесплатных автобусов