Погода в Одессе 4 декабря
В Одессе ожидается пасмурная погода с периодическим слабым дождем. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью и днем 8-10 ° С тепла.
Погода в Одесской области
Облачная погода также будет наблюдаться в Одесской области, местами с небольшими осадками. Ночью и утром возможен туман в некоторых районах. Ветер тоже юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 5-10°С
- днем 8-13°С.
Внимание для водителей! На дорогах Одесской области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
