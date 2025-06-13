Ключевые моменты:

12 июня в Одессе произошла авария на магистральном водопроводе. Город уже сутки без воды

В домовых чатах одесситов начали распространяться слухи, что воду уже отремонтировали, но в ее отсутствии виновата мэрия, потому что кто-то не так повернул кран.

Что об отсутствии воды пишут в домовых чатах

Подробности сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.

По ее словам, пользователи распространяют ложную информацию о якобы завершенном ремонте и намеренном повышении давления кем-то «на вентиле», после чего все снова «полопалось». Некоторые корреспонденты обвиняют во всем мэра.

«Никто еще ничего не включал. Еще только готовятся запускать насосы. Массовых прорывов не было, потому что не было подачи давления. А главное — Труханов точно не крутил вентиль. Это не его уровень вопросов, честно говоря», — написала Позднякова.

Она призвала одесситов не множить городские легенды, не доверять слухам и в случае сомнений обращаться за официальной информацией.

«Перед тем как искать «зраду» — лучше спросить, как все есть на самом деле», — добавила она.

Ранее мы сообщали, что ремонтные работы водопроводе, где произошла авария подходят к концу.

Пока же одесситы вынуждены стоять в огромных очередях за водой в бюветы и к машинам с технической водой. Их адреса мы публиковали ранее.

А про историю строительства одесского водопровода можно посмотреть в нашем видео.