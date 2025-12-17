Ключевые моменты:

В Одессе ожидается до +10°С и западный ветер;

Осадков не прогнозируют;

В области возможен туман.

Погода в Одессе 18 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 18 декабря опасных метеорологических явлений в Одессе и области не ожидается.

В Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 8–10°С тепла.

Прогноз погоды по Одесской области

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5°С тепла, местами до +9°С, днем — от 6 до 11°С тепла.

Водителям стоит быть внимательными: ночью и утром на автодорогах области местами туман, видимость может снижаться до 200–500 метров.

