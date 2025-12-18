Ключевые моменты:

В Одессе и области осадков не ожидается;

Температура днем поднимется до +9°С;

Ночью и утром в области возможен туман.

Погода в Одессе 19 декабря

В пятницу в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха:

ночью: +2…+4°С

днем: +7…+9°С

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, опасных погодных явлений в городе не ожидается.

Погода в Одесской области 19 декабря

В Одесской области также будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха по области:

ночью: от −1°С до +4°С

днем: +4…+9°С

На автодорогах области ночью и утром из-за тумана видимость может снижаться до 200–500 метров. Водителям рекомендуют быть внимательными.

