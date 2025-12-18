Ключевые моменты:
- В Одессе и области осадков не ожидается;
- Температура днем поднимется до +9°С;
- Ночью и утром в области возможен туман.
Погода в Одессе 19 декабря
В пятницу в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью: +2…+4°С
- днем: +7…+9°С
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, опасных погодных явлений в городе не ожидается.
Погода в Одесской области 19 декабря
В Одесской области также будет облачно с прояснениями и без осадков.
Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха по области:
- ночью: от −1°С до +4°С
- днем: +4…+9°С
На автодорогах области ночью и утром из-за тумана видимость может снижаться до 200–500 метров. Водителям рекомендуют быть внимательными.
