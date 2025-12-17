Ключевые моменты:

В декабрьской Одессе из-за аномального тепла цветут цветы и деревья.

У парка «Тузловские лиманы» зацвела жимолость.

В Одессе можно увидеть цветущую сирень и зеленые плоды клубники посреди зимы.

Цветы среди зимы

На календаре 17 декабря, а у Национального природного парка «Тузловские лиманы» цветет жимолость татарская (деревник татарский) (Lonicera tatarica). Добавим, что этот кустарник может произрастать до 2,5 метров, однако обычное время цветения – май-июнь.

Также на Юге украинской Бессарабии в декабре цветут волшебные ирисы. Кстати, эти цветы должны цвести с начала мая до конца июня. Правда, погода в Одессе удивительна и не похожа на зиму.

Однако, это еще не все сюрпризы природы. В декабре в Одесской области обильно цветет черноморская горчица на песчаной пересыпи побережья Черного моря. Также в Одессе можно увидеть цветущую сирень, цвет плодовых деревьев и даже зеленые плоды клубники.

Также читайте: Одесский юмор: смех сквозь слезы.