Ключевые моменты:
- В декабрьской Одессе из-за аномального тепла цветут цветы и деревья.
- У парка «Тузловские лиманы» зацвела жимолость.
- В Одессе можно увидеть цветущую сирень и зеленые плоды клубники посреди зимы.
Цветы среди зимы
На календаре 17 декабря, а у Национального природного парка «Тузловские лиманы» цветет жимолость татарская (деревник татарский) (Lonicera tatarica). Добавим, что этот кустарник может произрастать до 2,5 метров, однако обычное время цветения – май-июнь.
Также на Юге украинской Бессарабии в декабре цветут волшебные ирисы. Кстати, эти цветы должны цвести с начала мая до конца июня. Правда, погода в Одессе удивительна и не похожа на зиму.
Однако, это еще не все сюрпризы природы. В декабре в Одесской области обильно цветет черноморская горчица на песчаной пересыпи побережья Черного моря. Также в Одессе можно увидеть цветущую сирень, цвет плодовых деревьев и даже зеленые плоды клубники.
