Прогноз погоды в Одессе на 17 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10° С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Читайте также:
- Одесситам бесплатно проверят легкие и сделают флюорографию: когда и где
- Современное оборудование для школьных кабинетов физики закупит горсовет Одессы
- Одесситов приглашают на обсуждение развития велоинфраструктуры