Прогноз погоды в Одессе на 17 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

