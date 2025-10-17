Ключевые моменты:

15 октября ожидаются магнитные бури красного уровня – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые могут повлиять на здоровье.

Симптомы могут быть неприятными: головные боли, усталость, раздражительность. Особенно это касается метеочувствительных людей.

Как себя обезопасить: соблюдать режим, отдыхать, пить воду, избегать стресса и физических перегрузок.

Прогноз магнитных бурь на 17 октября

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в пятницу, 17 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце. В этот момент в космос выбрасываются заряженные частицы, которые достигают Земли и нарушают её магнитное поле. Такие явления могут повлиять не только на технику (спутники, радиосвязь, навигацию), но и на здоровье человека.

Что следует учитывать метеозависимым людям

Несмотря на снижение интенсивности, некоторые люди, чувствительные к геомагнитным колебаниям, могут ощущать недомогание. Симптомы могут включать головные боли, усталость, раздражительность и колебания артериального давления.

Рекомендуется избегать стресса и сильных физических нагрузок, а также больше отдыхать.

Людям с хроническими заболеваниями следует внимательно следить за своим состоянием.

Следует помнить, что прогнозы могут меняться в зависимости от активности на Солнце.