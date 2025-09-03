Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 4 сентября переменная облачность, без осадков;
  • Ночью +17+19°C в Одессе, +14+19°C в области, днем температура в Одессе +27+29°C, по области +27+32°C;
  • Морская вода идеальна для купания.

Прогноз погоды в Одессе на 4 сентября

В Одессе в четверг переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

