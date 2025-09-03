Наталья: «Я всегда говорю, что мы разговариваем на одесском языке: ни на русском, ни на украинском, а на нашем, одесском языке. Он всегда был красивым, мы всегда его любили, понимаете? А то, что вывески поменяли, – я считаю, на украинском должно быть все, потому что это наша Украина, мы в ней живем».

Надежда: «Привоз – всегда Привоз. Всегда ходим сюда – здесь и выбор больше, да и с людьми пообщаешься, не то что в магазинах».

Ирина: «Я – за! За то, что поменяли, с удовольствием. Я хоть и говорю по-русски, – мне 62 года, коренная одесситка, трудно мне перестраиваться – но здесь, в сердце, все правильно сделали. Люблю этот Привоз! Его невозможно не любить: и сторговаться можно, и на людей посмотреть, и себя показать».

Василий: «Наверное, это имеет какое-то значение для страны в целом, а вот что касается того, как мне продают, на каком языке, я на это не обращаю внимания».

Светлана: «Я вообще не смотрю на вывески, на Привозе бываю раз в месяц».

Анна: «Мы приезжие, из Днепра. И мы очень рады, что вы вслед за Днепром также меняете вывески. Это действительно нужно. Мы каждый год отдыхаем здесь, бываем на Привозе, потому что это такая приятная прогулка, классика, потому что Одесса без Привоза – не Одесса».

Олег: «Что вы говорите? Где мы живем? В Украине! Поэтому я за то, чтобы все было на украинском. Я здесь вырос, и дело даже не в покупках, мне просто приятно здесь гулять, здесь мое детство, я здесь женился, здесь все мое, понимаете?»

Валентина: «Конечно, останется, при всех раскладах. Привоз есть Привоз».

Елена: «Я даже не заметила. А какие вывески, где? Не обращаю внимания».

Анна: «Там висит вывеска: «Купите у меня ножи, и я не буду за вас беспокоиться». Привоз всегда был Привозом, здесь ничего не меняется. Цены – те же, привлекательность – тоже».

Андрей: «Ой, я вас умоляю! Привоз – всегда Привоз. Кроме продуктов, я питаюсь энергией, у меня здесь много знакомых. Это Привоз, это Одесса, это нельзя ни с чем сравнить».

Владимир: «На мой взгляд, это абсолютно не имеет никакого значения».

Галина: «Будет еще больше украинского, но останутся свои одесские традиции, выражения останутся и останется этот колорит, только бы был мир. Я за украинские вывески. Как говорится: «Будьте вы нам здоровы!»

Сергей: «Хорошо, что заменили, потому что мы в Украине живем. Дух Привоза от этого не изменится – это другое».

Анатолий: «Мне как-то без разницы, что на украинском, что на русском, пусть хоть на английском вешают – все равно все останется по-прежнему».

Ольга: «Я думаю, что ничего не изменится, потому что Привоз был, есть и будет. Но мы Украина, наш язык украинский, и нужно что-то менять, чтобы приблизить Победу».

Иван: «Я даже никогда не обращаю внимания на вывески, честно говоря».

Екатерина: «Я просто уважаю людей, которых это реально может волновать. То есть есть люди, которые пострадали от войны, они не хотят видеть русский язык. А влияет ли это на сам Привоз? Я думаю, нет, душа у него остается такая, какая была».

Александра: «Неважно, на каком языке вывеска: на русском или украинском. Это никакого отношения к Привозу не имеет. Это история. Я росла здесь неподалеку, на Богдана Хмельницкого, я коренная одесситка. Я помню Привоз, еще когда прилавки были металлические, это был такой культ. Мне кажется, Привоз без Одессы, как и Одесса без Привоза – это невозможно».

