Ключевые моменты:

В центре Одессе коммунальщики начали массово демонтировать русскоязычные указатели.

Поводом стали многочисленные обращения активистов ОО «Деколонизация. Украина».

Активисты также обвинили мэра Геннадия Труханова в нарушении закона о деколонизации из-за упоминания российских деятелей в поздравлении с Днем города.

Как сообщили в организации «Деколонизация. Украина», уже сняты таблички с надписями «улица Бунина» на улице Нины Строкатой и «улица Льва Толстого». Продолжается демонтаж указателей «Пушкинская» на Итальянской и «улица Ильфа и Петрова».

Кроме того, активисты раскритиковали поздравление мэра Геннадия Труханова с Днем города, назвав его «наглым нарушением закона о деколонизации».

По их словам, во время обращения прозвучали фамилии лиц, подпадающих под действие закона, как «гордость Одессы».

Организация обратилась к главе Украинского института национальной памяти с требованием отреагировать на ситуацию.

