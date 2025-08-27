Ключевые моменты:
- Завтра, в четверг, 28 августа, в Одессе переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 25-27°C, ночью до 15-17°C;
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с;
- Температура морской воды 16-17°C;
- По Одесской области температура днем 25-30°C, ночью 12-17°C;
- На дорогах видимость хорошая, погодные условия безопасны для поездок.
Прогноз погоды в Одессе на 28 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Читайте также: За счет кредита Одесса профинансирует ремонты, укрытия и медицину – решение
Прогноз погоды в Одесской области на 28 августа
По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Вы также можете узнать: В Одесской области откроют 100 классов для изучения нового предмета (фото).
Фото Марии Котовой