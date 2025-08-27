Ключевые моменты:

  • Завтра, в четверг, 28 августа, в Одессе переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 25-27°C, ночью до 15-17°C;
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с;
  • Температура морской воды 16-17°C;
  • По Одесской области температура днем 25-30°C, ночью 12-17°C;
  • На дорогах видимость хорошая, погодные условия безопасны для поездок.

Прогноз погоды в Одессе на 28 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 16-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 августа

По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

