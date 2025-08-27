класи для курсу "Захист України"

Ключевые моменты:

  • С 1 сентября в Одесской области откроют 100 учебных центров курса «Защита Украины».
  • 34 361 ученик области начнет обучение по новой программе.
  • Для работы подготовили 120 педагогов, включая ветеранов ВСУ.
  • Центры оснащены современным оборудованием и стрелковым тренажером.
  • Школьникам обеспечат бесплатный подвоз и питание.

Напомним, в прошлом году на закупку оборудования для учебного предмета «Защита Украины» Одесская область получила более 110 миллионов гривен.

По словам директора Департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака, центры соответствуют специальным требованиям. Для работы в них подготовили 120 педагогов, среди которых ветераны ВСУ, ставшие супервизорами и наставниками. Учителя прошли обучение в Одесской академии непрерывного образования и практические занятия на полигоне.

Учебные центры оснащены современным оборудованием, а также новейшим стрелковым тренажером для подготовки педагогов.

С 1 сентября 2025 года 34 361 ученик 10–11 классов региона начнет обучение по обновленной программе. Занятия будут проходить в выделенные дни месяца, с бесплатным подвозом и питанием. В некоторых центрах они займут целый учебный день, чтобы школьники получили максимальный практический опыт.

“Это не просто уроки – это гражданская зрелость, ответственность и готовность защищать свою страну. Знания о безопасности, самозащите, медицине – базовый навык современного человека”, — отметил Александр Лончак.

