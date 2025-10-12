Ключевые моменты:
- В Одессе и области существенных погодных опасностей не ожидается;
- Днем возможен небольшой дождь;
- Температура воздуха: в Одессе ночью 10-12°C тепла, днем она поднимется до 13-15°C; по области ночью 7-12°C, днем – 12-17°C выше нуля.
Прогноз погоды в Одессе на 13 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 октября
По Одесской области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 12-17°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой