Ключевые моменты:

  • В Одессе и области существенных погодных опасностей не ожидается;
  • Днем возможен небольшой дождь;
  • Температура воздуха: в Одессе ночью 10-12°C тепла, днем она поднимется до 13-15°C; по области ночью 7-12°C, днем – 12-17°C выше нуля.

Прогноз погоды в Одессе на 13 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С тепла, днем она поднимется до 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 октября

По Одесской области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 12-17°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

