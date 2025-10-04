Ключевые моменты:

Об этом идет речь в Указе президента Украины от 3 октября 2025 года. Документ опубликован на сайте главы государства.

Как рассказывала «Одесская жизнь», до полномасштабной войны Виктор Немазенко работал в школе, где преподавал физическую культуру и руководил учебным заведением. Коллеги вспоминают его как ответственного, честного и искреннего педагога.

С началом войны Виктор Немазенко был мобилизован в ряды Вооруженных сил. Он погиб во время выполнения боевого задания.

