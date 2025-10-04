Ключевые моменты:

Сегодня, 4 октября, в Одессе прошел сильный дождь, городские службы работают в усиленном режиме;

Подтоплено, но движение есть на Ярморочном переулке, ул. Балтская дорога, 68, ул. Щеголева;

Движение отсутствует на ул. Балтская дорога, 76.

О состоянии дорог в настоящее время рассказали в пресс-службе одесской мэрии.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе сильный дождь, который может продолжаться до конца дня.

По состоянию на вечер субботы, состояние дорог в Одессе такое:

Подтоплено, но движение есть:

Ярморочный пер.;

ул. Балтская дорога, 68;

ул. Щеголева.

Движение отсутствует:

ул. Балтская дорога, 76.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем в Приморском районе Одессы временно перекрыли движение транспорта из-за аварийного дерева.