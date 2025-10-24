Ключевые моменты:

24 октября было зафиксировано первое применение КАБ по Одесскому региону.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил о новой серьезной угрозе.

Аналитики полагают, что речь идет об обычной авиабомбе ОФАБ (например, 500), дооснащенной модулем планирования и реактивным двигателем.

ПВО остаются эффективными против таких средств, но их применение ведет к расходу средств ПВО.

Враг впервые применил КАБы по Одесской области

24 октября 2025 года российские войска впервые применили управляемые авиабомбы против гражданской инфраструктуры Одесской области.

Около 13:30 военные и мониторинговые каналы зафиксировали движение бомбы в сторону Южного/Черноморского и затем — взрыв. Руководство области назвало это новым типом опасности для региона.

«Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые применила управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения», — написал руководитель ОВА Олег Кипер в телеграм.

Власти снова призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги — это может спасти жизнь.

Что говорят эксперты и какие последствия для региона

Несколько дней назад российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое предварительно было идентифицировано как планирующая авиационная бомба типа ОФАБ-250, но преодолевшее 150 километров. Это вызвало ряд опасений, что российская авиация стала применять новый тип корректируемых авиационных бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния, и, увы, эти опасения оправдались.

Об этом рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

По появившимся данным и оценкам военных, россияне стали применять стандартные авиационные бомбы (например, ОФАБ-500) с добавленным универсальным модулем планирования и коррекции и с реактивным ускорителем — конструкция, дающая бомбе способность планировать на десятки и сотни километров. В одной из публикаций отмечено сходство двигателя модуля с китайской моделью Swiwin SW800Pro.

Дальность полета такого КАБа зависит от мощности ускорителя и, главное, от высоты сброса — при сбросе с большой высоты (теоретически до 15 км для Су-34) дальность может превышать 150 км.

Это расширяет зону риска: в опасности оказываются не только прифронтовые области, но и районы ближнего и среднего тыла — в список попадают и Одесская, и Николаевская, и Днепропетровская области и другие.

Против таких КАБов эффективны типичные средства ПВО (зенитно-ракетные комплексы малого и среднего радиуса), но их массовое применение ведет к истощению боезапаса и техники.

Военно-политические аналитики указывают, что Россия производит большое количество авиабомб свободного падения (около 3500 – 4000 в месяц) и может комплектовать часть из них модулями планирования и реактивными ускорителями. Это превращает обычную бомбу в дальнобойное управляемое средство поражения — доступное по затратам и массовому изготовлению.