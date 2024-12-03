Новости Одессы и Одесской области

На блокпосту под Одессой ВАЗ насмерть сбил пограничника

На блокпосту под Одессой ВАЗ насмерть сбил пограничника

На блокпосту в Одесском районе автомобиль сбил двух военнослужащих Государственной пограничной службы. В результате наезда один из них погиб, другой — доставлен с травмами в больницу.

Происшествие произошло вечером в понедельник, 2 декабря, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом и наехал на двух пограничников.

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Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Виновник ДТП задержан. Следователи полиции Одесской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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