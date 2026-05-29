Три ключевых момента:
- В партии контрабандных сигарет правоохранители обнаружили боевой беспилотник на оптоволоконном управлении
- Маршрут проходил через район острова Змеиный, где груз перегружали на малые катера
- Среди участников схемы, по версии следствия, был пограничник, который должен был помочь судам беспрепятственно добраться до побережья
Служба безопасности Украины 29 мая сообщила о разоблачении канала контрабанды, через который в Одессу, по данным следствия, пытались переправить средства поражения для подготовки терактов. Операцию проводили совместно с ГУР Минобороны и при содействии командующего Военно-Морскими Силами ВСУ.
В спецслужбе утверждают, что контрабандисты перевозили опасный груз через Черное море из временно оккупированной Абхазии. Среди него был ударный БпЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой, спрятанный в партии табачных изделий.
Как работала схема доставки
По информации следствия, маршрут проходил через район острова Змеиный. В нейтральных водах груз перегружали с большого судна на маломерные катера, после чего пытались скрытно доставить его к одесскому побережью.
Правоохранители заявляют, что документировали действия участников схемы поэтапно. Четырех фигурантов задержали после прибытия груза в район Одесского порта.
Что известно об организаторе
По версии следствия, организатором контрабандного канала является одесский предприниматель, который сейчас находится за границей и занимается нелегальным бизнесом в оккупированной Абхазии.
В СБУ считают, что мужчина согласился сотрудничать с фсб рф в обмен на возможность продолжать контрабандную деятельность. Для выполнения задания он привлек троих жителей Одессы и местного пограничника.
Следователи также проверяют информацию о попытке незаконно вывезти из Украины брата организатора морским путем.
Какие подозрения объявили задержанным
В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Правоохранители также решают вопрос о дополнительной квалификации по делу о контрабанде оружия и подакцизных товаров. Организатору схемы готовят заочное сообщение о подозрении.
В случае доказательства вины участникам схемы может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
