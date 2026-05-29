Три ключевых момента:

  • В партии контрабандных сигарет правоохранители обнаружили боевой беспилотник на оптоволоконном управлении
  • Маршрут проходил через район острова Змеиный, где груз перегружали на малые катера
  • Среди участников схемы, по версии следствия, был пограничник, который должен был помочь судам беспрепятственно добраться до побережья

Служба безопасности Украины 29 мая сообщила о разоблачении канала контрабанды, через который в Одессу, по данным следствия, пытались переправить средства поражения для подготовки терактов. Операцию проводили совместно с ГУР Минобороны и при содействии командующего Военно-Морскими Силами ВСУ.

Изъятая контрабанда
Изъятая контрабанда

В спецслужбе утверждают, что контрабандисты перевозили опасный груз через Черное море из временно оккупированной Абхазии. Среди него был ударный БпЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой, спрятанный в партии табачных изделий.

Как работала схема доставки

По информации следствия, маршрут проходил через район острова Змеиный. В нейтральных водах груз перегружали с большого судна на маломерные катера, после чего пытались скрытно доставить его к одесскому побережью.

Правоохранители заявляют, что документировали действия участников схемы поэтапно. Четырех фигурантов задержали после прибытия груза в район Одесского порта.

Что известно об организаторе

Контрабандист
Предполагаемый организатор

По версии следствия, организатором контрабандного канала является одесский предприниматель, который сейчас находится за границей и занимается нелегальным бизнесом в оккупированной Абхазии.

В СБУ считают, что мужчина согласился сотрудничать с фсб рф в обмен на возможность продолжать контрабандную деятельность. Для выполнения задания он привлек троих жителей Одессы и местного пограничника.

Следователи также проверяют информацию о попытке незаконно вывезти из Украины брата организатора морским путем.

Какие подозрения объявили задержанным

Задержанные контрабандисты
Задержанные контрабандисты

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Правоохранители также решают вопрос о дополнительной квалификации по делу о контрабанде оружия и подакцизных товаров. Организатору схемы готовят заочное сообщение о подозрении.

В случае доказательства вины участникам схемы может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что священника из Одессы обвинили в корректировке вражеских ударов — он мог наводить «Искандеры» на город.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе судили пожилую учительницу, которая привезла оружие для подозреваемого в убийстве Ганула.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме