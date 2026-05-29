В партии контрабандных сигарет правоохранители обнаружили боевой беспилотник на оптоволоконном управлении

Маршрут проходил через район острова Змеиный, где груз перегружали на малые катера

Среди участников схемы, по версии следствия, был пограничник, который должен был помочь судам беспрепятственно добраться до побережья

Служба безопасности Украины 29 мая сообщила о разоблачении канала контрабанды, через который в Одессу, по данным следствия, пытались переправить средства поражения для подготовки терактов. Операцию проводили совместно с ГУР Минобороны и при содействии командующего Военно-Морскими Силами ВСУ.

В спецслужбе утверждают, что контрабандисты перевозили опасный груз через Черное море из временно оккупированной Абхазии. Среди него был ударный БпЛА на оптоволоконном управлении со взрывчаткой, спрятанный в партии табачных изделий.

Как работала схема доставки

По информации следствия, маршрут проходил через район острова Змеиный. В нейтральных водах груз перегружали с большого судна на маломерные катера, после чего пытались скрытно доставить его к одесскому побережью.

Правоохранители заявляют, что документировали действия участников схемы поэтапно. Четырех фигурантов задержали после прибытия груза в район Одесского порта.

Что известно об организаторе

По версии следствия, организатором контрабандного канала является одесский предприниматель, который сейчас находится за границей и занимается нелегальным бизнесом в оккупированной Абхазии.

В СБУ считают, что мужчина согласился сотрудничать с фсб рф в обмен на возможность продолжать контрабандную деятельность. Для выполнения задания он привлек троих жителей Одессы и местного пограничника.

Следователи также проверяют информацию о попытке незаконно вывезти из Украины брата организатора морским путем.

Какие подозрения объявили задержанным

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Правоохранители также решают вопрос о дополнительной квалификации по делу о контрабанде оружия и подакцизных товаров. Организатору схемы готовят заочное сообщение о подозрении.

В случае доказательства вины участникам схемы может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

