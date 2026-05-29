Ключевые моменты:

Российский дрон находился в воздушном пространстве Румынии около четырех минут

Военные заявили, что не могли рисковать падением обломков на гражданские объекты или территорию другого государства

О ситуации сообщило румынское медиа Digi24 со ссылкой на Минобороны страны

Информацию об инциденте опубликовало румынское медиа Digi24 со ссылкой на представителей Министерства обороны Румынии. По данным военных, российский беспилотник залетел в воздушное пространство страны в районе города Галац, после чего упал на жилой дом. В Минобороны пояснили, что армия действует в соответствии с законодательными нормами мирного времени и международными правилами безопасности.

Почему румынские военные не сбили российский дрон

В Министерстве обороны Румынии заявили, что российский беспилотник не удалось уничтожить из-за слишком короткого времени для реагирования.

Как сообщает румынское медиа Digi24, у военных было всего около четырех минут с момента входа дрона в воздушное пространство страны до его исчезновения с радаров и падения на жилой дом в городе Галац.

По словам бригадного генерала Георге Максима, радары зафиксировали цель примерно в 01:54, когда беспилотник двигался со стороны украинской границы. Уже в 01:58 сигнал исчез.

В Минобороны Румынии объяснили ограничения для армии

В румынском Минобороны подчеркнули, что за этот короткий промежуток времени военным необходимо было идентифицировать объект, оценить потенциальные риски и принять решение об открытии огня.

Также военные пояснили, что армия действует в рамках строгих правил применения силы в мирное время. В частности, открывать огонь запрещено, если существует риск падения обломков или боеприпасов на территорию другого государства либо гражданские объекты.

Отдельно в Минобороны отметили, что каждое решение о поражении цели должно учитывать безопасность мирного населения.

Почему системы ПВО покрывают не всю территорию

В ведомстве также пояснили, что румынская армия не может самостоятельно размещать зенитные установки в любых точках страны.

Для развертывания систем противовоздушной обороны необходимо согласие владельцев земельных участков или объектов инфраструктуры. Из-за этого покрытие ПВО в разных районах страны остается неравномерным.

А президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, упавший на многоэтажный дом в румынском городе Галац, вероятно был подбит украинской системой ПВО, из-за чего изменил направление полета.

По словам румынского президента, во время полета над территорией Украины часть российских дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны. Один из беспилотников, который, вероятно, был подбит возле города Рени, после этого изменил траекторию и направился в сторону Галаца.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац после нарушения воздушного пространства страны.

Читайте также: Россия ударила по турецкому судну у берегов Одесской области: есть раненые (ОБНОВЛЕНО)