Ключевые моменты:

ЮНЕСКО не защищает от ракет, но делает разрушение Одессы вопросом международного внимания

Статус «Город литературы ЮНЕСКО» открывает Одессе доступ к международным культурным проектам

Во время войны офис ЮНЕСКО в Одессе делает ставку на детские и молодежные инициативы

Международные партнеры помогают Одессе сохранять культурное наследие и документировать разрушения

Исторический центр Одессы в 2023 году внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. С тех пор тема международной культурной защиты города регулярно вызывает дискуссии — особенно после российских атак на историческую застройку, музеи и памятники архитектуры.

По данным ЮНЕСКО, организация ведет мониторинг повреждений культурного наследия Украины и поддерживает программы документирования разрушений и сохранения культурных объектов. В то же время офис «Одесса — город литературы ЮНЕСКО» продолжает международные культурные проекты даже во время войны — от детских поэтических инициатив до сотрудничества с городами-партнерами в Европе и Японии.

В разговоре с «Одесской жизнью» руководитель офиса Майя Димерли объяснила, почему ЮНЕСКО не стоит воспринимать как «щит от ракет», но почему присутствие организации для Одессы сегодня имеет стратегическое значение — культурное, дипломатическое и репутационное.

Чего не стоит ожидать: культурная защита не заменяет безопасность

Прежде всего госпожа Димерли подчеркивает, что важно разделять ожидания и реальность.

— ЮНЕСКО — это не военный блок, — объясняет она. — Это не система противовоздушной обороны и не организация, которая может физически остановить ракету.

Однако защита ЮНЕСКО — это международное признание ценности объекта.

Сегодня исторический центр Одессы включен в Список всемирного наследия, то есть его значение признано не только на уровне города или страны, но и на уровне всего человечества.

— Во время войны это особенно важно, — подчеркивает Майя Димерли. — Повреждение исторического центра Одессы становится фактом международного значения. Это фиксируется, обсуждается, документируется. Мир получает основания говорить: речь идет не просто о разрушении зданий, а о повреждении культурного наследия, которое является частью мировой памяти! Конечно, человеку, который слышит взрывы, этого недостаточно. И я это понимаю. Но международная защита культуры работает не так, как военная защита. Она не заменяет безопасность, но усиливает позиции города и страны в мире.

Что дает Одессе статус «Город литературы ЮНЕСКО»?

Этот статус делает Одессу частью международной сети креативных городов, где литература — важная часть образования, культурной дипломатии и развития.

— В Одессе есть сильный литературный миф, много имен, давно известных за пределами города. Но статус города литературы ЮНЕСКО помогает нам говорить не только о прошлом, но и о настоящем. Он позволяет показывать сегодняшнюю Одессу: украинскую, многоязычную, открытую, живую. Такую, которая работает даже во время войны, — рассказывает госпожа Димерли.

Благодаря этому статусу у нас есть прямой контакт с другими городами литературы — Дублином, Манчестером, Рейкьявиком, Миланом, Окаямой, Мельбурном, Тарту, Гданьском… Это не абстрактная «международная дружба». Это конкретные проекты, публикации, фестивали, участие одесских авторов в международных инициативах.

Очень важно, что мы не только рассказываем о своей боли, но и предлагаем новые идеи, создаем культурные смыслы.

В центре внимания ЮНЕСКО — дети и молодежь

Одним из главных сегодня стал проект «Поэзия в городах литературы ЮНЕСКО». Важная часть проекта — использование дополненной реальности: читатель может не только прочитать стихи, но и услышать голос автора и оригинальное звучание языка. Однако особое внимание сейчас уделяется именно детским и молодежным проектам.

— В альманахе «Новая Одиссея» опубликованы стихи детей из японского города Окаяма (тоже город литературы ЮНЕСКО). Дети из Японии и дети из Одессы, их переводы, рисунки, голоса — это создает пространство общения, даже если между ними тысячи километров.

Школьники 9–11 лет из Манчестера и Одессы написали стихи для проекта «Мы должны быть друзьями навсегда», по итогам которого пройдет выставка в Манчестерской библиотеке поэзии. Стихотворение участницы «Новой Одиссеи» в 2024 году было представлено в Браге (Португалия) на международной конференции креативных городов литературы, а литературный журнал Бремена сделал с ней интервью.

Все это — лишь отдельные примеры, лишь часть проделанной работы. В то же время Офис старается не проводить одноразовые мероприятия, а находить талантливую молодежь и поддерживать ее. Так, в этом году участник поэтического конкурса «Новая Одиссея» получил стипендию Президента Украины для молодых писателей, а перед этим Офис с огромным удовольствием написал ему рекомендательное письмо. Недавно другой участник конкурса прислал Майе Димерли довольно интересный цикл стихов, который она планирует издать и дальше продвигать молодого автора.

«Переводить Одессу на язык, понятный миру»

— Можно сказать, что наша задача — переводить Одессу на язык, понятный миру, но не упрощать ее. Очень легко свести Одессу к нескольким стереотипам: юмор, море, старые дворики, криминальный миф. Все это часть культурной памяти, но Одесса гораздо больше. Мы стараемся показывать город через современные культурные проекты, через опыт сопротивления и сохранения человеческого достоинства во время войны.

Поэтому важным проектом для нас стал «Музейный дневник войны» — комикс, созданный сотрудницами Одесского муниципального музея имени Блещунова. Его перевели наши коллеги из Леувардена (город на севере Нидерландов) на нидерландский и фризский языки, он был представлен во многих городах литературы, а в Окаяме его изучали школьники.

Через подобные истории люди в других странах чувствуют: Одесса — не точка на карте новостей о войне, а живой город с личностями, памятью, талантом и будущим.

Поддерживает ли ЮНЕСКО материально?

Офис «Одесса — город литературы ЮНЕСКО» не распределяет деньги и не имеет отдельного бюджета от города. Все проекты, которые создает и реализует Майя Димерли, — это либо полное волонтерство, либо поддержка партнеров, либо помощь коллег из других городов литературы.

— Художник или писатель не может прийти в наш Офис и получить материальную помощь. Мы не фонд и не грантовая институция. Однако материальная поддержка — это не всегда прямая выплата, она может работать иначе. Наша международная сеть открывает доступ к приглашениям, резиденциям, партнерствам, проектам, где могут появляться гонорары, стипендии, оплата поездок и другие возможности.

Кроме того, ЮНЕСКО и связанные с ним международные структуры помогают в сохранении культурного наследия и документировании разрушений, поддерживают культурные институции. Для города во время войны это чрезвычайно важно.

— Если говорить о финансировании, то Офис работает в очень ограниченных условиях. Возможно, именно поэтому для меня так важно, чтобы каждый проект был не формальным мероприятием, а живой возможностью для Одессы и одесситов.

Если не расскажем о себе сами, это сделают другие

Конечно, военное положение и постоянная опасность ограничивают нас в использовании всех возможностей, которые предоставляет ЮНЕСКО. Некоторые люди боятся приезжать в Одессу. Не все мероприятия можно провести. Логистика сложна, поездки требуют больших усилий, а иногда становятся невозможными.

— Однако война сделала нашу работу еще более необходимой. Потому что если мы сами не будем рассказывать о себе, за нас это сделают другие — и не всегда точно. Поэтому важно, чтобы Одесса присутствовала в международных разговорах уже сейчас, а не только «после победы», — отмечает госпожа Димерли.

В период послевоенного восстановления от ЮНЕСКО можно ожидать экспертной поддержки, международного внимания, помощи в сохранении наследия, участия в крупных программах восстановления культуры и образования.

— Но я подчеркиваю: нельзя просто ждать, что кто-то придет и все сделает за нас. Нам нужно уже сейчас формулировать собственные проекты. Что именно мы хотим восстановить? Как совместим сохранение наследия и развитие живого города? ЮНЕСКО дает нам важную рамку и серьезные возможности. Но использовать их должны мы сами. Статус — это не награда, это инструмент. И от нас зависит, станет ли он формальностью или будет работать на город, его память и будущее.

