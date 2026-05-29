Ключевые моменты:

Минобороны Румынии подтвердило, что дрон был российским.

После падения БпЛА из дома эвакуировали около 70 человек.

Пострадали женщина и 14-летний подросток, им оказывают помощь.

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии

Инцидент произошел ночью 29 мая в городе Галац, который находится недалеко от украинской границы. По данным Минобороны Румынии, Россия атаковала дронами объекты на юге Украины, рядом с румынской территорией. Один из беспилотников пересек границу и врезался в крышу многоэтажки.

После удара на 10-м этаже начался пожар. На место прибыли спасатели ISU Galați, полиция, сотрудники МВД и специалисты Румынской службы информации (SRI). Пожар удалось быстро потушить.

В квартире, где вспыхнул огонь, находились два человека. Они успели самостоятельно выбраться до приезда спасателей. Позже медики сообщили, что женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний подросток пережил сильный стресс. Обоих госпитализируют.

В Румынии поднимали F-16 для перехвата дрона

После появления дрона в воздушном пространстве страны Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 с авиабазы Фетешть. Их также поддерживал вертолет. Военные получили разрешение на уничтожение цели.

Жителей уездов Тулча, Галац и Брэила предупредили об опасности через систему экстренных уведомлений Ro-Alert.

По информации румынских властей, в Галац уже направили специальную следственную группу Генерального инспектората полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Атака дронов на Одесскую область: что известно

В ночь на 29 мая Измаильский район Одесчины подвергся атаке российских беспилотников. Перед падением беспилотника Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы сообщали об атаке российских «шахедов» на Рени.

В Измаильской районной государственной (военной) администрации сообщили, что во время пролета вблизи села Нагорное Ренийской громады один из БПЛА запутался в линиях электропередач, из-за чего без света осталось пять населенных пунктов. Соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

«Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны обошлось без пострадавших и повреждений», — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых пабликов, в сторону региона летели около 16 дронов. Расстояние между украинским Рени и румынским Галацем по прямой — примерно 21 километр.