Мастера проекта «Тысячи дверей» вернули им жизнь: воссоздали резьбу, восстановили пропорции, фрамугу, наличники сложной формы. Дерево снова дышит, а плавное закрытие и современный замок лишь подчёркивают уважение к прошлому.

Каждая деталь здесь имеет свою историю — даже цвет стен вокруг дверей определён по авторскому оттенку краски конца XIX века. Это не просто реставрация, а диалог со временем, когда дерево помнит тепло человеческих рук, которые его когда-то создали.

Дом, в котором стоят эти двери, был построен в 1899 году по проекту архитекторов Андрея Шведова и Карла Попова. Это был доходный дом Петра Балашева — типичный для той эпохи, но с одесским характером: с изысканными фасадами, высокими потолками и внутренним двором, где всегда слышны шаги и голоса жильцов.

Сегодня этот дом снова говорит. Его двери — открыты не только в пространство, но и в историческую память. А Лютеранский переулок, 3 — дом, который продолжает жить…

Фото автора