Ключевые моменты:

Петиция о создании военной администрации в Одессе появилось 24 сентября и на данный момент собрало более 400 подписей из необходимых 25 тысяч.

Автор петиции называет Одессу стратегически важным городом — это порт, логистический центр и прифронтовая территория.

Он считает, что управление городом в условиях войны должно быть максимально чётким и оперативным.

У одесситов есть 90 дней, чтобы поддержать инициативу.

Петиция о создании военной администрации в Одессе — что известно

На сайте Президента Украины 24 сентября была зарегистрирована петиция с просьбой создать в Одессе городскую военную администрацию. Автор инициативы — Иван Казарчук — аргументирует свою просьбу тем, что Одесса имеет стратегическое значение: это крупный транспортный и портовый центр, который находится недалеко от зон боевых действий.

В петиции подчёркивается, что стабильная работа городской власти — вопрос национальной безопасности. Казарчук напомнил, что аналогичные военные администрации уже создавались — в частности, в Сумах, Бердянске и населённых пунктах Херсонской области.

Он просит Президента Украины использовать свои полномочия и рассмотреть возможность создания такой администрации в Одессе, чтобы обеспечить бесперебойную работу власти в условиях военного положения.

Чтобы петицию рассмотрел Владимир Зеленский, она должна набрать 25 000 подписей за 90 дней. Пока что — чуть более 400.

Ранее с такой же просьбой военные обращались к Президенту во время акции «Гроші на ЗСУ», которая проходит каждую субботу на Биржевой площади в Одессе.