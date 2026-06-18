Ключевые моменты:

Новый тариф на проезд в одесских маршрутках с 27 июня составит 25 грн вместо нынешних 20 грн.

Перевозчики требовали поднять цену до 30 грн, а экономически обоснованный тариф сейчас превышает 33 гры.

Главными причинами пересмотра стоимости стали резкий рост цен на горючее и необходимость сохранить работу автопарков.

Как заявил в своем видеокомментарии исполняющий обязанности начальника управления транспорта и пассажирских перевозок Игорь Барбул, предыдущий раз тарифы на проезд в одесских маршрутках пересматривали в декабре 2024 года. Тогда цену зафиксировали на уровне 20 грн, рассчитывая стоимость топлива по 55 гривен за литр. Однако за прошедшее время расходы транспортных компаний существенно выросли. В марте и апреле 2026 года перевозчики заново просчитали свои затраты по каждому городскому маршруту.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день реальный экономически обоснованный тариф составляет в среднем 33,30 грн. Это связано с тем, что цены на топливо взлетели до 75-80 грн/л, а также серьезно подорожали смазочные материалы, запчасти и коммунальные услуги.

По закону местные власти не могут напрямую регулировать или диктовать тарифы на автобусных маршрутах общего пользования – частные компании рассчитывают их самостоятельно по утвержденной государственной методике. Чиновники подчеркивают: если бы город и дальше искусственно сдерживал рост цен без выплаты компенсаций, перевозчики просто начали бы массово сокращать количество автобусов на линиях или вовсе отказываться от невыгодных направлений. Это привело бы к транспортному коллапсу, падению качества услуг и рискам для безопасности пассажиров.

Вместе с тем департамент транспорта и перевозчики договорились установить стоимость проезда на уровне 25 грн. Перевозчики настаивали на тарифе в 30 гривен, однако стороны решили учесть социальную значимость вопроса.

В мэрии также добавили, что в 2026 году аналогичные вынужденные решения уже приняли администрации большинства крупных городов Украины, где стоимость проезда сейчас колеблется от 25 до 30 грн. При этом в Одессе тариф в пересчете на один километр маршрута по-прежнему остается одним из самых низких по стране.

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Фото – скриншот с видео