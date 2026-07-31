Ключевые моменты:
- Зелень на Привозе продают от 10 гривен за пучок
- Арбузы стоят от 20 гривен за килограмм
- Говядина продаётся по 280–350 гривен за килограмм
Привоз — один из самых известных рынков Одессы, куда ежедневно приходят тысячи горожан за свежими продуктами и сезонными овощами и фруктами. Именно здесь лучше всего видно, как меняются цены в зависимости от сезона и спроса. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке в конце июля, в разгар летнего сезона, и узнала стоимость овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и других товаров, которые чаще всего покупают одесситы.
Привоз: без зелени — никак
На Привозе зелень сегодня пахнет так, что пройти мимо почти невозможно. Продавщица ловко собирает в пучки укроп, петрушку, кинзу и базилик, а покупатель уже начинает считать не деньги, а место в пакете.
— Берите ещё эту зелень! И вот эту… Да и этот укроп прихватите, не пожалеете!
— Да куда же мне столько? Я же не могу скупить весь ваш прилавок. Мне ещё что-нибудь поесть нужно купить.
Продавщица прищуривается и улыбается:
— А вы уверены? С такой зеленью уже и мясо не обязательно. А без зелени какая же жизнь?
Покупатель смеётся:
— Ладно, убедили. Но только ещё один пучок… А то если я ещё немного здесь постою, уйду отсюда с двумя сумками одного укропа!
— Вот видите! На Привозе главное — вовремя сдаться!
А как с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–160 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–35 грн;
- огурцы — 20–35 грн;
- сладкий перец — 40–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 100–130 грн;
- черешня — 50–100 грн;
- вишня — 50–100 грн;
- абрикосы — 60–90 грн;
- персики — 60–90 грн;
- сливы — 50–80 грн;
- малина — 200–220 грн;
- арбузы — 20–25 грн;
- дыни — 20–50 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог и брынза
- яйца (десяток) — 35–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- творог — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 280–350 грн;
- телячья шея — 250–280 грн;
- рёбра — 180–240 грн.
Свинина:
- задняя часть — 260–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 170–190 грн;
- рёбра — 220–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
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