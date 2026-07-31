Ключевые моменты:

Зелень на Привозе продают от 10 гривен за пучок

Арбузы стоят от 20 гривен за килограмм

Говядина продаётся по 280–350 гривен за килограмм

Привоз — один из самых известных рынков Одессы, куда ежедневно приходят тысячи горожан за свежими продуктами и сезонными овощами и фруктами. Именно здесь лучше всего видно, как меняются цены в зависимости от сезона и спроса. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке в конце июля, в разгар летнего сезона, и узнала стоимость овощей, фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и других товаров, которые чаще всего покупают одесситы.

Привоз: без зелени — никак

На Привозе зелень сегодня пахнет так, что пройти мимо почти невозможно. Продавщица ловко собирает в пучки укроп, петрушку, кинзу и базилик, а покупатель уже начинает считать не деньги, а место в пакете.

— Берите ещё эту зелень! И вот эту… Да и этот укроп прихватите, не пожалеете!

— Да куда же мне столько? Я же не могу скупить весь ваш прилавок. Мне ещё что-нибудь поесть нужно купить.

Продавщица прищуривается и улыбается:

— А вы уверены? С такой зеленью уже и мясо не обязательно. А без зелени какая же жизнь?

Покупатель смеётся:

— Ладно, убедили. Но только ещё один пучок… А то если я ещё немного здесь постою, уйду отсюда с двумя сумками одного укропа!

— Вот видите! На Привозе главное — вовремя сдаться!

А как с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–160 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 20–35 грн;

огурцы — 20–35 грн;

сладкий перец — 40–100 грн;

баклажаны — 50–100 грн;

капуста — 30–40 грн;

чеснок — 100–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

редис — 25–30 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–110 грн;

клубника — 100–130 грн;

черешня — 50–100 грн;

вишня — 50–100 грн;

абрикосы — 60–90 грн;

персики — 60–90 грн;

сливы — 50–80 грн;

малина — 200–220 грн;

арбузы — 20–25 грн;

дыни — 20–50 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог и брынза

яйца (десяток) — 35–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

творог — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

задняя часть — 280–350 грн;

телячья шея — 250–280 грн;

рёбра — 180–240 грн.

Свинина:

задняя часть — 260–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 170–190 грн;

рёбра — 220–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–220 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

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