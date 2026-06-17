Ключевые моменты:

Новый тариф в размере 25 гривен вступает в силу с 27 июня 2026 года.

В профильном департаменте во всем винят взлетевшие цены на топливо, дефицитные запчасти и обслуживание автобусов.

Несмотря на рост стоимости, одесситам пока не обещают обновления старого автопарка.

Стоимость проезда в Одессе 2026: почему растут цены на маршрутки

Одесские пассажиры готовят кошельки к новым расходам. Как сообщил директор городского департамента транспорта Сергей Щербань, с 27 июня стоимость проезда в одесских маршрутках вырастет до 25 гривен.

По словам чиновника, Одесса оставалась чуть ли не единственным крупным городом Украины, который максимально долго сдерживал старые цены. Однако из-за постоянного удорожания горюче-смазочных материалов, автомобильной резины и деталей для ремонта машин, возить людей по 20 гривен перевозчики больше просто не могут — бизнес уходит в минус.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках менялась в декабре 2024 года — тогда тариф вырос с 15 до 20 гривен.

Изменится ли качество перевозок в Одессе

Главный вопрос, который сейчас массово задают разгневанные одесситы в соцсетях: «За что доплачивать?». К сожалению, честный ответ городских властей пока не утешает. Повышение тарифа — это мера выживания для транспортных компаний, а не инвестиция в европейский сервис.

Поэтому после 27 июня горожанам, скорее всего, придется ездить в тех же душных и забитых в час пик автобусах, многие из которых уже давно просятся на пенсию. Вопрос обновления автопарка и закупки комфортного транспорта пока так и остается открытым.

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