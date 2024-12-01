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В Одессе существенно подорожал проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах: новая стоимость

В Одессе существенно подорожал проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах: новая стоимость

С сегодняшнего дня, 1 декабря 2024 года, в Одессе почти вдвое подорожал проезд в городском транспорте – трамваях, троллейбусах и маршрутках.

Как напоминают в пресс-службе одесской мэрии, сегодня начинает действовать новый тариф на разовый проезд в городском электротранспорте – теперь одна поездка на трамвае или троллейбусе стоит не 8 грн, как раньше, а 15,00 грн.

В связи с подорожанием проезда в городском электротранспорте горсовет пересмотрел и стоимость постоянных проездных билетов. Так, отныне цена одной поездки по постоянным проездным билетам трамваем или троллейбусом будет составлять для учащихся 2,00 грн, для студентов – 4,00 грн, для населения – 7,00 грн.

Тарифы на проездные билеты с 1 декабря 2024 года следующие:

Новые тарифы на проездные в Одессе

Тарифы на проездные для населения

Кроме того, с сегодняшнего дня в Одессе поднимаются цены на проезд в маршрутках. Теперь поездка на маршрутке по городу обойдется не в 15 грн, как ранее, а в 20 грн.

Проезд в маршрутках, которые едут до 6 км Овидиопольской дороги, поднимется до 40 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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