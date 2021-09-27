Победа Усика, противостояния с застройщиками и секреты долголения: новости Одессы за 26 сентября

В воскресение, 26 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события города и области.

Мы рассказали и показали как сейчас выглядит и чем живет Одесский «Замок монстров»

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов в престижном супертяжелом весе.

В Одессе сразу четыре машины столкнулись на Николаевской дороге.

Пять блюд Украинской Бессарабии вошли в Атлас исчезающих продуктов.

Мы рассказали, какие школы и садики завтра не будут работать из-за карантина

На 13-й Фонтана протестующие перекрывали дорогу, а против них выступила охрана застройщика с собаками. Дело в том, что там собрались застроить территорию санатория им. Чкалова.

На фестивале добрососедства одесситы поделились рецептом соседской дружбы

А в одесской Музкомедии обнаружились призраки, а вмести с ними заодно ночные кастинги и живые шахматы.

Одесский фестиваль «Планета долгожителей» собрал в парке Шевченко самых мудрых и активных, и они поделились с нами своими секретами: будьте добры и активны.

А от в Болграде было не весело: там магазин забросали бутылками с зажигательной смесью.

Также мы рассказали подробности возобновления заходов в Одесский порт круизных судов.

А на одесском пляжи и вовсе происходили чудеса: курьер пробежался по воде яко по суху.

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