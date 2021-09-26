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В Одесской области магазин забросали бутылками с зажигательной смесью

В Одесской области магазин забросали бутылками с зажигательной смесью

В городе Болграде Одесской области произошел пожар в продуктовом магазине. На месте происшествия обнаружили остатки бутылок с зажигательной смесью.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

О возгорании магазина около трех часов ночи сообщил его 49-летний владелец. Пожар ликвидировали спасатели. При том никто не пострадал, однако огонь повредил электрооборудование и товары.

С места происшествия следственно-оперативная группа территориального отдела полиции изъяли осколки, целую и разбитую бутылки с вероятно легковоспламеняющимся веществом. Все предметы будут направлены на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства пожара, сумму нанесенного ущерба и причастных к событию лиц.

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Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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