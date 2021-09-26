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В Одессе курьер пробежался по воде яко по суху (видео)

В Одессе курьер пробежался по воде яко по суху (видео)

Сотрудник службы доставки удивил отдыхающих на одесском пляже и стал знаменитостью в сети. Он бежал по морю, словно это суша.

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Видео с записью «чуда» появилось в одесских телеграм-каналах 26 сентября и быстро стало «вирусным».

На записи видно, что парень с типичной квадратной курьерской сумкой за плечами так спешит к своим клиентам, что бежит прямо по воде.

На само деле удалось ему это сделать благодаря волнорезу, который сверху немного покрыт водой. Но сооружения с берега не видно и создается впечатление, что человек бежит прямо по морской глади.

Впечатление «чуда» еще более реалистичное оттого, что возле курьера плавают люди на байдарках, однако он не обращает на них никакого внимания.

Пользователи соцсей предположили, что это могли быть съемки рекламы, но официальных пояснений инциденту пока не было.

Комментаторы массово отреагировали на увиденное видео и начали шутить по поводу ответственного сотрудника службы доставки, который не испугался морских волн, чтобы угодить клиентам.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказала о курьезном случае, когда экскаватор передвигался по дороге с помощью ковша

Видео телеграм-канала XYDessa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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