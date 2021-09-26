Как стать долгожителем: одесский фестиваль собрал самых мудрых и активных

Сегодня в одесском парке им. Т.Г.Шевченко, на сцене знаменитой «Ракушки» стартовал ежегодный фестиваль самых мудрых и активных — «Планета долгожителей».

Он проходит уже восьмой год подряд — весело, позитивно, без «хныканий» и жалоб. Его участники, а это, в основном, члены общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» (и дедушки!), отлично знают: долголетие и негатив — несовместимые вещи.

Делимся мудростью

По традиции создатель и глава организации «айтишников» Ольга Филиппова просит подняться на сцену самых-самых участников фестиваля. Кто самые-самые? Конечно же, те, кому уже девяносто. Ну это — как минимум. Ладе Бондаревой и Надежде Гоменюк, например, уже «за» девять десятков.

Есть у этого фестиваля «волшебная» особенность: здесь как-то сразу молодеешь и сразу начинаешь понимать, что человек может все. Вы только взгляните на традиционную фотосушку (каждый год она новая!), которая вывешена в «зале» для зрителей фестиваля. Здесь запечатлены молодые и зрелые мгновения жизни сегодняшних людей в возрасте. Кстати, понятие «в возрасте» для людей, прошедших путь «от патефона до смартфона» — это означает «в мудрости».

Вот и делятся своей мудростью участники фестиваля. А участником этого события может стать каждый. Почти недельная программа фестиваля включает и праздники, и милосердные акции, и лекции, походы в кино и литературное путешествие в Музей Паустовского. И все это — бесплатно.

Собственная линия активности

92-летняя надежда Гомонюк читает со сцены юморески. Это одно из ее многочисленных хобби. Надежда уверена: человек в возрасте должен много текстов учить наизусть.

Собственно, вся суть — в этом: достигая возраста, который именуется почтенным, найти свою собственную линию активности. И чтобы было интересно, и чтобы не растеряться, не впасть в уныние. Не надо сетовать на «ненужность» кому-то, стань нужен самому себе.

Вероятно поэтому наблюдаю, как к событиям фестиваля «Планета долгожителей» присоединяются те, кто сегодня просто пришел в парк. А здесь есть чем заняться: послушать, о чем говорят со сцены участники фестиваля, что их тревожит, что радует, чем они занимаются, как проводят время.

Здесь же идет сбор средств для еще одного ставшего традиционным события — акции «Чужих стариков не бывает». Это оказание посильной помощи тем пожилым людям, которые находятся в гериатрических отделениях. Члены общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» оказывают такую помощь постоянно…

Ну а когда прозвучали приветствия со сцены, ее заняли молодые таланты. Творческие коллективы города приветствовали пожилых людей песнями и танцами. И если вы думаете, что наши бабушки и дедушки наслаждались музыкальными выступлениями, посиживая под шатром на зрительских местах, то очень ошибаетесь. Очень скоро все пустились в пляс, и многие прогуливающиеся по парку люди тоже решили присоединиться.

С интересом к жизни

Выступление 75-летнего богатыря Николая Пасечника — это нечто! Бурными аплодисментами сопровождалось все, что он вытворял на сцене. А вытворял он такое!.. Легким движением руки (ну как его назвать пожилым человеком?!) богатырь скручивал тяжеленно-толстенные металлические «ленты», проводил по собственному телу огненными факелами, легко ломал целую новую колоду карт («Не надо в карты играть, лучше учитесь их вот так ломать!») и даже ходил по битому стеклу, как по мягкому коврику.

В этом и суть фестиваля «Планета долгожителей»: человек может все, если захочет. В любом возрасте.

«Надо жить с интересом к жизни, даже если тебе уже далеко за… Иначе и жить нельзя», — прозвучало сегодня со сцены в первый день фестиваля «Планета долгожителей». Это не просто «правильные» слова, это сама идея фестиваля, который уже по традиции проходит в конце сентября — в канун Международного дня пожилых людей.

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Фото Марии Котовой