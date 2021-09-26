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Одесситы поделились рецептом соседской дружбы: тюлечка, жареные бычки и детский праздник

Одесситы поделились рецептом соседской дружбы: тюлечка, жареные бычки и детский праздник

25 и 26 сентября в Одессе проходит фестиваль добрососедства. «Одесская Жизнь» побывала на празднике в одном из одесских двориков.  

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Двор на улице Средней, 47 известен в городе своими традициями гостеприимства и социально ответственными жильцами.

Взрослые и дети со Средней, 47 – постоянные участники фестивалей Одесских двориков и прилежные ученики в Школе добрососедства.

В том же дворе зимой работал пункт обмена старых елок на шоколадных Дедов Морозов.

А еще на Средней, 47 есть две одесских скульптуры: Рыбачки Сони и Кости Рыбака.

Также двор входит в знаменитый одесский «котомаршрут».

 

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что 25 и 26 сентября в Одессе пройдет уже третий фестиваль одесских дворов «Погода во дворе». Участники фестиваля продемонстрируют возможности собственных дворов, угостят, устроят культурные развлечения и поделятся опытом развития собственных дворовых пространств.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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